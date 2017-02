Satudarah-lid opgepakt na mishandeling

De politie heeft zaterdagnacht in Appingedam een 24-jarig lid van motorclub Satudarah aangehouden in Appingedam. Ook werden twee Damsters van 20 en 24 jaar opgepakt.

Mishandeld

De drie werden gearresteerd na een vechtpartij bij een café aan de Wijkstraat in Appingedam. Daarbij zijn twee mannen van 18 en 21 jaar uit Appingedam mishandeld. Ook was een ruit van het café vernield.



Pepperspray

Het Satudarah-lid verzette zich hevig bij zijn arrestatie. Daarna begonnen ook de twee andere arrestanten moeilijk te doen. De politie heeft pepperspray moeten gebruiken om ze rustig te krijgen.



De verdachten zitten vast en worden gehoord. De reden van de vechtpartij is nog niet duidelijk. De politie sluit meerdere aanhoudingen en aangiftes niet uit.

