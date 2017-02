Auto slaat over de kop; inzittenden naar ziekenhuis

(Foto: Dennie Gaasendam)

Een auto is zondagmorgen over de kop geslagen op het Lloydsplein in Veendam. De twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet daar onderzoek naar.



De auto is total loss.

Door: RTV Noord