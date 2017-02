Rijksstraatweg in Haren weer vrijgegeven na gaslek (update)

(Foto: Sander Graafhuis/112groningen)

Een deel van de Rijksstraatweg in Haren is zondagmiddag enige tijd afgezet geweest vanwege een gaslek.

Enexis is bezig om het lek re repareren. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.



Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend.

Door: RTV Noord