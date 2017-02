Bouw Groninger Forum en Nieuwe Markt eindelijk op schema

Het Forum begint vorm te krijgen (Foto: Reinder Smith)

De bouw van het Groninger Forum loopt op schema. Na jaren vertraging door de moeizame politieke besluitvorming en een bouwpauze van een jaar om de ontwerpen aardbevingsbestendig te maken loopt de bouw nu gesmeerd.

De aannemer is inmiddels bezig met de vijfde etage van het enorme gebouw dat achter de Grote Markt komt te staan. Iedere zeven weken komt er een etage bij en voor het eind van dit jaar hoopt de bouwer de tiende en bovenste etage af te hebben.



Twee betonnen torens

De contouren van het Forum beginnen buiten de bouwput zichtbaar te worden en zo valt op dat het gebouw eigenlijk bestaat uit twee betonnen torens met een staalconstructie in het midden. Om alle delen heen komt een natuurstenen mantel die het Forum zijn karakteristieke vorm zal geven.



Als alles volgens planning blijft lopen, levert de bouwer het pand in november 2018 op aan de gemeente. De opening van het Forum wordt verwacht in 2019



Nieuwe markt

Een groot gedeelte van de Nieuwe Markt, het plein dat naast het Forum, en tussen het Forum en de Grote Markt komt te liggen, is inmiddels al klaar. Dat is volgens projectleider Elzo Dijkhuis van de gemeente zo gedaan omdat er na het sluiten van het huidige gat in de Oostwand van de Grote Markt niet meer gebouwd kan worden rond het Forum.



De bouw van een van de panden is inmiddels zo ver gevorderd dat het in mei open gaat. Dat kan omdat het ook een entree aan de Poelestraat krijgt.



Roze hoekpand

In mei start ook de sloop van 'het roze hoekpand' dat plaats gaat maken voor de 'Merckt' een gebouw waar winkels, appartementen en horeca in komt.

Door: RTV Noord Correctie melden