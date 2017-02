Kilometerslang oliespoor zorgt voor spekgladde wegen bij Oldehove

(Foto: De Vries Media)

Op wegen in en rond Oldehove ligt een kilometerslang oliespoor. Het is niet bekend hoe de olie daar is terechtgekomen. De gemeente heeft de olie in het dorp opgeruimd, de brandweer erbuiten.

Volgens ooggetuigen waren de wegen spekglad door de olie. In totaal zou het om een oliespoor gaan van ruim tien kilometer, verspreid door Oldehove, Saaksum en Ezinge.

Door: RTV Noord Correctie melden