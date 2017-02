Donar wint tumultueus duel van New Heroes

De basketballers van Donar hebben het verrassend moeilijk gehad tegen New Heroes uit Den Bosch, de nummer vier van de eredivisie. De Groningers wonnen in eigen huis met 77-69.

Het was vanaf het begin af aan een levendige wedstrijd. Na het eerste kwart stond het 18-16. In het tweede bedrijf viel vooral de center van New Heroes op, Charles Mitchell, doordat hij het publiek en de spelers van Donar veelvuldig uitdaagde. Bij rust stond het 38-35.In de tweede helft bleef de sfeer grimmig en de wedstrijd lange tijd spannend. Na het derde kwart stond het 52-53. Pas in het laatste kwart maakten de Groningers het verschil.Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 18 punten.Donar blijft ruim aan kop in de eredivisie met 34 punten uit 18 wedstrijden.Werkt de video niet? Klik dan hier