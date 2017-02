Treffers Driever helpen Be Quick langs UDI'19

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag op eigen veld met 2-0 gewonnen van UDI'19. Beide doelpunten werden gemaakt door spits Daan Driever.



Voorsprong

Bij rust was het nog doelpuntloos. De ploeg van trainer Mischa Visser kwam in de 63e minuut op voorsprong. Een scherpe voorzet van de linkerkant van Michiel Rusch werd tegendraads binnengekopt door Driever.



Beslissing

Twintig minuten voor tijd werd het duel beslist. Na een overtreding op Gino Fokkens in het strafschopgebied gaf de scheidsrechter een penalty. Opnieuw Driever schoot de bal achter doelman Sander Maas van de gasten uit Uden.



Stand

Be Quick blijft op de vierde plaats staan in de derde divisie met 38 punten uit twintig wedstrijden.

