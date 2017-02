Groninger wordt 'sportpersoonlijkheid van het jaar' in Shanghai

De Groninger Norman Lee is gekozen tot 'sportpersoonlijkheid van het jaar' in de Chinese stad Shanghai. Het was een verkiezing van het magazine That's Shanghai. De Stadjer vertrok ruim vijf jaar geleden naar China om een voetbalschool voor kinderen op te zetten.

De verkiezing is een publieksprijs. Lee werd genomineerd door een vriend van hem. Hij kreeg bijna veertig procent van de stemmen. De genomineerden hebben zich allemaal ingezet voor de sport in Shanghai.'Wat een verrassing man! Ik wist helemaal niet dat ik was genomineerd. Dit is een geweldige bekroning op ons werk. Dit is de mooiste waardering die je kan krijgen, daar kan niks tegen op', zegt hij trots.Lee runt de voetbalschool samen met een Groningse vriend. In de afgelopen jaren is de school flink gegroeid. 'We hebben nu 15 coaches en we geven in totaal al bijna 1.000 kinderen les.'Norman Lee komt maandagochtend iets na 8.30 uur live in Vroeg op Noord op Radio Noord.