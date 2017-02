Lycurgus geeft Rotterdam geen enkele kans

(Foto: JK Beeld/Archief)

De volleyballers van Abiant/Lycurgus hebben zondag binnen 50 minuten afgerekend met Rotterdam. In het topsportcentrum van het Alfa-college werd het 3-0 in het voordeel van de Groningers.

Rentree

De setstanden waren 25-9, 25-14 en 25-10. De eerste set duurde slechts een kwartier. Wytze Kooistra benutte het eerste setpunt. Ook in de tweede set kon Rotterdam weinig tegenspel bieden. Niels de Vries maakte na lang blessureleed zijn rentree aan de kant van de Groningers en maakte met een blok het beslissende punt.



Succesvol blok

In de derde set was het al snel 10-2 in het voordeel van de ploeg van Arjan Taaij. Deze achterstand kwam Rotterdam opnieuw niet te boven. Met een succesvol blok maakte Lycurgus een einde aan de wedstrijd. De Groningers blijven koploper in de eredivisie met 44 punten uit vijftien duels.

Door: RTV Noord Correctie melden