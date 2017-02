10.000 mensen bezoeken filmfestival Groningen

De Groninger editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) heeft afgelopen week zo'n 10.000 bezoekers getrokken. Daarmee evenaart de 21ste editie van het festival het bezoekersrecord van vorig jaar.

Het festival werd woensdagavond geopend met de documentairevan Heleen van Rooyen en sluit zondagavond traditiegetrouw af met een verrassingsfilm.Tijdens het festival werd de documentaire Bezness as Usual van de Groninger filmmaker Alex Pitra verkozen tot beste Groninger film. In de categorie fictie-film won Joren Molter met 'In Kropsdam is iedereen gelukkig'.Het 22e International Film Festival Rotterdam in Groningen staat gepland voor woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari 2018.