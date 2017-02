Oud-grasbaancoureur Oldenziel rent nu over het gras

Randy Oldenziel

'Lekker jongens', roept Randy Oldenziel in de kleedkamer tegen de spelers van GRC Groningen. Het elftal heeft net de thuiswedstrijd tegen WVV uit Winschoten met 5-1 gewonnen. Handen schudden doet hij niet, want de oud-grasbaancoureur heeft zijn handen vol met een koffer verzorgingsmateriaal en een waterzak.

Gestopt als coureur

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat Oldenziel stopte met grasbaanracen. Hij brak bij verschillende crashes in binnen- en buitenland heel veel ledematen. In november 2014 hakte hij de knoop door. Met pijn in het hart deelde hij mede dat zijn carrière als coureur beëindigd was. Hij gaf de voorkeur aan zijn studie Sport en Bewegen aan de Hanzehoogeschool in Groningen.



Ervaring opdoen

Voor het tweede seizoen op rij zit hij nu bij eersteklasser GRC Groningen op de bank als verzorger. 'Ik doe dit erbij om ervaring op te doen als fysiotherapeut. Omdat ik weet wat sport voor iemand betekent, kan ik hun op deze manier mooi helpen', zegt Oldenziel.



'Gaat het goed?'

Tijdens de wedstrijd hoeft hij maar één keer in actie te komen. Verdediger Pim Hemink ligt kermend van de pijn op het veld. Het eerste wat Oldenziel vraagt is: 'Gaat het goed Pim?' aan de ongelukkige speler die verkeerd neerkwam na een duel. Oldenziel blijft rustig en lapt Hemink weer op. 'Wel even in de gaten houden', zegt hij vervolgens tegen trainer Rinie Jurna.



Te druk door studie

GRC Groningen zal na dit seizoen wel op zoek moeten naar een andere verzorger. Oldenziel loopt in het laatste jaar van z'n studie stage. 'Ik zal het daardoor te druk hebben om hier te blijven.'

