Door de mand: Kees Vlietstra is een dronken pinguïn

Rinus strompelt de dorpskroeg uit. Zwalkend loopt hij over straat. Aan de overkant van de weg wandelt een non. In haar zwarte nonnenpak loopt ze richting de kerk. Rinus slalomt op haar af. De non schrikt. Rinus kijkt haar troebel aan. Uit het niets geeft hij haar een kopstoot.





De non klapt voorover. Met zijn rechtervuist slaat Rinus haar op het hoofd. De non gaat knock out. Rinus buigt over haar heen. Hij kijkt haar met dronken waterige oogjes aan. 'Zo, nou heb je niet meer zo'n grote bek hè, Batman.'



Voordat ik weer haatmails krijg: dit is een mopje. Niet echt gebeurd. Moest er van de week aan denken toen ik op RTV Noord een artikeltje las over marathonschaatsen. 'Dronken pinguïn Bekkering houdt het voor gezien op de Weissensee.' Dat was de kop van het artikel. Tijdens de alternatieve Elfstedentocht op heel slecht ijs bewoog marathonschaatster Daniëlle Bekkering naar eigen zeggen als een 'dronken pinguïn'. Ik voelde mee met Daniëlle. Ik weet namelijk als geen ander wat het is om als een beschonken niet-vliegende zeevogel te bewegen. Die beeldende bewegingsanalyse van Bekkering riep allerlei pijnlijke herinneringen bij me op.



'Weet je wat Freekie? Als jij zo nodig van Nijeveen naar Groningen wilt hardlopen dan loop ik met je mee. Vanaf Assen dan hè. Ik laat je niet zakken trainert.' Het was eruit zonder er bij na te denken. Ik kon me wel voor mijn kop slaan. Ik keek van Freek naar mijn lege glas. Waarom nou weer zo dapper doen? Ik haat dat hardlopen. En van Assen naar stad, langs het Noord-Willemskanaal is wel even 35 kilometer. Hoe dom kan je zijn?



In 1994 had Freek Keizer, toenmalig coach van de korfballers van Nic.1, voorafgaand aan het zaalseizoen een weddenschap afgesloten met de supporters. Deze supporters moesten geld betalen voor gewonnen wedstrijden van het eerste en Freek moest een van te voren afgesproken aantal kilometers lopen bij verloren duels. Freek woonde toen in Amersfoort en was gek. Op hardlopen. Hij moest na afloop van de competitie, Nic.1 eindigde op de derde plaats met acht verliespunten, maar liefst tachtig (!) kilometer hardlopen. Freek was een man van 'een man een man, een woord een woord.' In het weekend van 19 en 20 maart 1994 liep onze trainer van Nijeven naar Groningen. Op de zondag liep ik, samen met mijn broertje, met hem mee vanaf Assen. In de regen. Als een dronken pinguïn.



Freek was behalve korfbalcoach ook duursporter. Hij liep licht en soepel. Mijn broer en ik liepen als spelsporters; op ons tandvlees, op onze wenkbrauwen en op karakter. Ik heb me de hele dag afgevraagd wat die duursporters toch bezield. Wat is er nou zo leuk aan jezelf pijnigen? Om urenlang te lopen, te zwemmen, te fietsen, te schaatsen, lang te laufen? Zonder een bal, zonder spelelement. Ik snap het nog steeds niet. Feit is wel dat die martelgangen hogelijk gewaardeerd worden door het grote publiek.



Aan het eind van het jaar worden bijna altijd individuele sporters gekozen als Sporter Van Het Jaar. Cruijff, Gullit en Robben zijn de uitzonderingen. Ook in Groningen worden er nooit teamsporters gekozen. Afgelopen week kreeg zwemster Marieke Tienstra de Sportstimuleringsprijs van de gemeente Groningen. Van harte Marieke. Dat de gemeente Groningen die prijs zeer serieus én zeer letterlijk neemt blijkt wel uit het feit dat Marieke al voor de derde keer genomineerd was. Sportstimulering in optima forma. Maar goed, we liepen dus van Assen naar de Wijert. In Haren konden we de kantine al ruiken en waggelden als twee stomdronken pinguïns door het villadorp. Nog vier mijl. Freek en mijn broertje liepen naast elkaar. In een flits moest ik denken aan de beslissende wedstrijd dat seizoen, AKC uit in Almelo. Voor aanvang van de wedstrijd zijn we ons aan het omkleden in de kleedkamer. Freek komt binnen. Mike is zijn veters aan het strikken. Freek kijkt de spelers een voor een indringend aan. 'En heren, hebben jullie er een beetje zin in?'



Mike kijkt op van zijn veters. 'Tuurlijk hebben we er zin in trainer. Wat dacht jij. Maar we moeten eerst die wedstrijd nog even spelen.'



In Helpman kregen we van de organisatie door dat we voor 'liepen' op schema. Om de tijd te overbruggen gingen we nog even een hapje eten bij Restaria Zuid aan de Hereweg. Sportmaaltijd, eigengemaakte eierballen. Om het weg te spoelen namen we een overwinningsbiertje. We waren er inmiddels al bijna. Onze kantine staat achter de Papiermolen, binnen een kilometer van onze laatste pleisterplaats. Dan is een blikje bier wel te doen. Dachten we. Toen ik opstond om te betalen dacht mijn lichaam daar heel anders over. De kramp schoot me in werkelijk alle spieren. Ik zakte door mijn benen. Kronkelend had ik een transformatie ondergaan van een dronken pinguïn naar een baby giraffe die voor het eerst ging water drinken. De man achter de bar kwam een kijkje nemen. Hij hing over me heen. 'Zo, nou heb je niet meer zo'n grote bek hè, Batman.'

