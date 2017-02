GIJS moet zege aan Tilburg laten

De ijshockeyers van GIJS hebben zondagavond de thuiswedstrijd tegen Tilburg Trappers Toekomstteam met 6-3 verloren. De ploeg van trainer Arjan Peters blijft voorlaatste in groep B van de BeNe-League.

De Groningers keken al na 45 seconden spelen tegen een 1-0 achterstand aan. GIJS-goalie Jeff Honebeeke herpakte zich en hield zijn doel in het verdere verloop van de eerste periode schoon.In de tweede periode bracht David Bartos beide ploegen zelfs weer op gelijke hoogte. Een mindere fase brak de thuisploeg vervolgens op. Binnen zeven minuten wist Tilburg op het ijs van Kardinge drie keer te scoren: 4-1.Gill Göbel scoorde aan het begin van de derde periode de 4-2, maar een treffer van Jim Gudden namens de Trappers besliste het duel. David Bartos bracht met zijn tweede goal van de avond de stand terug tot 5-3. Jasper Nordemann bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 6-3 in Tilburgs voordeel.GIJS heeft tien punten uit zeventien wedstrijden en staat daarmee op de zesde plek in groep B van de BeNe-league.