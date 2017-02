Lange rijen wachtenden op het station van Veendam

(Foto: Rob Mulder)

Lange rijen wachtenden op het perron van het treinstation van Veendam. Dat zijn geen mensen die op de trein wachten maar op hun beurt voor de in- en uitcheckpaal.

Op het Veendammer perron is één van de twee in- en uitcheckpalen al maanden kapot. En dat zorgt er voor dat tientallen mensen in de rij staan om hun OV-kaart langs de scanner te halen. Reizigers beklagen zich er bij vervoersmaatschappij over, omdat het voorkomt dat reizigers door het probleem hun trein missen.



Gefrustreerd

'Ik ben hier behoorlijk gefrustreerd over', zegt Richard Baalman voor de microfoon van RTV Noord. 'Ik heb al een paar keer contact gehad met Arriva maar er gebeurt maar niks. Dat kan toch niet'.



Gerepareerd

Volgens een woordvoerder van Arriva duurt het zo lang omdat er gewacht moet worden op een nieuw onderdeel. De verwachting is dat de paal binnenkort gerepareerd kan worden.

