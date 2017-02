Partij voor het Noorden heeft het gehad met Nationaal Coördinator Alders

De Partij voor het Noorden (PvhN) heeft geen fiducie meer in Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Bé Zwiers, fractievoorzitter van de PvhN in de Staten, laat in een persbericht weten 'het vertrouwen op te zeggen' in de NCG.Volgens de partij is de 'provinciale inbreng op het Meerjarenprogramma van Hans Alders minimaal geweest. Daarnaast laat het Meerjarenprogramma keer op keer vertragingen zien en afspraken die niet worden nagekomen.'Volgens Zwiers zou een groep van 1500 mensen, die gedupeerd zouden zijn door de gaswinning, niet serieus genomen worden, omdat ze buiten de omstreden contourlijn van het aardbevingsgebied wonen.Hun schadeclaims zouden 'categorisch' zijn afgewezen.Dat is voor Zwiers de 'druppel die de emmer doet overlopen'. De Partij voor het Noorden verdenkt Alders ervan onder een hoedje te spelen met het ministerie van Economische Zaken en de NAM.