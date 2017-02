Peuterspeelzaal in Westerwolde 'moet betaalbaar blijven'

Wethouder Wietze Potze (Foto: Gemeente Vlagtwedde)

'Het kan niet zo zijn dat geld straks een reden is om kinderen niet naar een peuterspeelzaal te laten gaan. Het moet betaalbaar blijven', zegt wethouder Wietze Potze van Vlagtwedde.

Verschillende regelingen

Zijn gemeente gaat samen met de gemeente Bellingwedde onderzoek doen naar het beste toekomstscenario voor de peuterspeelzalen. In beide gemeenten bestaan nu verschillende regelingen.



In Bellingwedde betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage voor de peuterspeelzaal, in Vlagtwedde een vast bedrag. Als de gemeenten per 1 januari volgend jaar verder gaan als Westerwolde, moet dat anders zijn.



'Het moet betaalbaar blijven'

'We willen er één beleid van maken. Daar gaan we nu gesprekken over voeren', zegt Potze. 'Ik wil in elk geval dat het voor ouders financieel aantrekkelijk is hun kinderen naar een peuterspeelzaal te sturen, want het gaat om ontwikkelingskansen voor kinderen.'

