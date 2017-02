'Ouders zijn bondgenoten' bij ontwikkeling kindcentra

'Dit is hét moment om na te denken wat onze visie is op leren en ontwikkelen van kinderen en welk gebouw daarbij past.'

Het bevingsbestendig maken van scholen in onze provincie, wordt voor de nieuw op te zetten kindcentra gezien als grote kans. Projectleider Janny Reitsma: 'Het betekent dat scholen een nieuw gebouw krijgen, of verbouwd moeten worden. Kinderopvang en peuterspeelzalen zijn daarin meegenomen.'Noord-Groningen wordt een proeftuin voor de ontwikkeling van de kindcentra. Daarin staat het kind centraal. Opvang, onderwijs, welzijn en zorg wordt om kinderen van nul tot twaalf jaar oud georganiseerd. Zeven Groningse gemeenten hebben nu een plan ontwikkeld om nieuwe gebouwen te realiseren.De ontwikkeling van de kindcentra kan er wel voor zorgen dat kleine dorpsscholen dicht moeten. 'Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om ouders hier al vroeg bij te betrekken, hoe verdrietig het ook is wanneer een school bijvoorbeeld sluit', stelt Reitsma, die door de betrokken gemeenten is aangesteld om het project te leiden.'We willen ouders er echt bij betrekken met de vraag: wat kan dan wel? Hoe gaan we dit met elkaar organiseren? We zien de ouders als bondgenoten, als partner.'