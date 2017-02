Oostwold raakt bushokje kwijt na ongeluk met auto

(Foto: 112 Groningen)

Een 26-jarige automobiliste uit Emmer-Compascuum heeft maandagmorgen een bushokje geramd aan de Hoofdweg in Oostwold.

De vrouw week uit voor een tegemoetkomende auto die een fietser inhaalde. Daardoor kwam ze in de berm terecht en verloor de machjt over het stuur.



Zonder bushokje

In volle vaart botste ze op het bushokje. De bestuurster kwam met de schrik vrij. Haar auto is zwaar beschadigd. Oostwold zit voorlopig zonder bushokje, want die was volledig vernield.

