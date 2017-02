1500 fakkels bijbesteld voor fakkeloptocht Stad

De Groninger Bodem Beweging (GBB) verdubbelt het aantal fakkels voor de fakkeloptocht tegen de gaswinning in het centrum van Groningen, dinsdagavond. Er zijn 1500 extra fakkels ingeslagen, wat het totaal brengt op 3000.

'We schalen op', zegt Dick Kleijer van de GBB. 'Ook het podium wordt groter en er komt een andere geluidsinstallatie'. Hoeveel mensen er komen kan Kleijer nog niet zeggen: 'Dat is als het voorspellen van de toto, die heb ik ook nooit gewonnen.'De Groningen Bodem Beweging is nu in conclaaf met de leverancier van de fakkels. 'We zijn er nog niet, we moeten het nog regelen', zegt Kleijer.Het is de derde fakkeloptocht op een rij. Vorig jaar liepen er zo'n 800 demonstranten mee. De optocht is georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. Het doel is om de aandacht te trekken van politiek Den Haag.De fakkeloptocht begint dinsdagavond om 19.30 uur, vanaf de Vismarkt in Stad.