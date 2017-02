Ook 'Midden-Groningen' past vergaderschema aan voor fakkeloptocht

De gezamenlijke raadsvergadering van de gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde is verplaatst, zodat raadsleden dinsdagavond mee kunnen lopen in de fakkeloptocht tegen de gaswinning.

De raden vergaderen nu eerder op de dinsdag, zodat raadsleden zelf kunnen beslissen of ze mee lopen in de optocht.Vorige week onstond ophef over de vergadering tijdens de optocht. 'Juist hier, in het centrum van de gaswinning willen meerdere politici meelopen', zei fractievoorzitter Hans Haze van lokaal Perspectief/Gemeentebelangen Midden-Groningen.Ook de gemeenteraadsvergadering van Winsum werd verzet, om raadsleden de kans te geven mee te lopen. Dat gebeurde vorige week al.De fakkeloptocht wordt georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. Het doel is om de aandacht te trekken van politiek Den Haag.De optocht begint op 7 februari om 19.30 uur op de Vismarkt.