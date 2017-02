Lopend Vuur: Lekker, zo'n alcoholvrij biertje

Steeds meer mensen drinken alcoholvrij bier. De consumptie van dat bier is in een jaar tijd met 18 procent gestegen. Blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Brouwers.

De keuze uit de verschillende soorten alcoholvrij bier is de afgelopen jaren ook toegenomen. Volgens de brouwers drinken mensen ook steeds vaker bier met een lager alcoholpercentage, zoals Radler.Ooit zorgde Youp van 't Hek met zijn oudejaarsconference er voor dat het alcoholvrije bier van biermerk Buckler uit het schap verdween.Wat vind jij van alcoholvrij bier? Drink je dat graag of juist niet?