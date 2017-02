Roemeense inbrekers gaan met ladder op pad in Uithuizen

De politie heeft zondagnacht op de N46 bij Uithuizen drie Roemeense mannen aangehouden die verdacht worden van inbraak.

De drie worden verdacht van een poging inbraak bij een huis aan de Talmaweg in Uithuizen. De bewoner waarschuwde de politie toen hij hoorde dat een ladder tegen zijn gevel werd geplaatst en voetstappen hoorde.



Buitenlands kenteken

De inbrekers waren er ondertussen vandoor gegaan. Agenten zagen meteen daarna een auto met buitenlands kenteken rijden en dwongen de bestuurder te stoppen.



Niet verzekerd

De auto was niet verzekerd en was verkeerd op naam gezet. Het drietal is in het verleden vaker aangehouden voor inbraken.

Door: RTV Noord Correctie melden