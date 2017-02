Kamp: loos alarm over bodemdaling Ameland

Er is niets bijzonders aan de hand met de winning van aardgas onder de Waddenzee. Dat antwoordt minister Kamp op vragen van de PvdA in de Tweede Kamer.

Die trok aan de bel na berichten dat de bodem bij Ameland voor het tweede achtereenvolgend jaar sneller was gedaald dan de bedoeling was. De Waddenvereniging eiste in november 2016 dat de gaswinning in het Waddengebied direct zou worden stopgezet, onder verwijzing naar het principe 'hand-aan-de-kraan'.Inmiddels is duidelijk dat de gegevens, die de alarmbellen deden afgaan, niet kloppen. Eén van de manieren, waarop de bodemdaling wordt gemonitord, is het gebruik van een laserstraal vanuit een vliegtuig. Deze meetmethode is onnauwkeurig gebleken. De NAM werkt inmiddels aan een verbetering van deze meettechniek.