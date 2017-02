Gemeente start onderzoek naar ingestortte schuur Kolham

De gemeente Slochteren start een onderzoek om antwoord te krijgen op de vraag waardoor vrijdagavond de schuur van een boerderij in Kolham instortte.

'Een onafhankelijk onderzoek waarbij veiligheid en zorgvuldigheid centraal staan', meldt de gemeente . 'Het veiligstellen en de onderzoeken nemen ongeveer een week in beslag. Zodra er resultaten bekend zijn, treedt de gemeente daarmee naar buiten.'Momenteel wordt de boerderij veiliggesteld. Als dat gebeurd is, wordt de woning leeggehaald en kan het onderzoek beginnen.De bewoners zijn door het Centrum Veilig Wonen (CVW) ondergebracht in een vakantiewoning. Zij huurden de boerderij via leegstandbeheerder Carex en hebben inmiddels een andere woning toegewezen gekregen.