Parodie op brief van premier Rutte voor alle Groninger studenten

In navolging van premier Rutte met zijn brief aan alle Nederlanders is er nu ook een brief aan alle studenten van Groningen.

De brief is geschreven door Evan Clark, fractievoorzitter van de Studenten Organisatie Groningen (SOG) en staat op Facebook . De brief is bedoeld als parodie op de brief van Rutte, maar heeft een serieuze ondertoon. De boodschap aan alle studenten is: blijf vooral in Groningen.Clark constateert dat er sprake is van een Randstad-trend: studenten verruilen Groningen voor de Randstad zodra ze zijn uitgestudeerd. Dat is volgens de briefschrijver zonde. Hij roept alle studenten op vooral in Groningen te blijven. 'Laten wij de handen ineenslaan om van Groningen een eindstation te maken in plaats van een tussenstop.'Clark eindigt op dezelfde wijze als de brief van Rutte. De premier sluit af met de woorden: 'We zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?' Clark maakt daar van: 'Ik zou nergens anders willen wonen dan in mijn studentenhuis. Jij wel?'Premier Rutte plaatste onlangs een brief in de landelijke kranten over de normen en waarden van Nederland. Daarin stelt hij dat iedereen normaal moet doen en anders moet weggaan.