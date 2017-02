Automobilist raakt macht over stuur kwijt op A7 en belandt in de sloot

(Foto: 112Groningen)

Een automobilist is maandagmiddag op de A7 ter hoogte van de stadsmarkering de Joker bij Westerbroek in de sloot beland.

De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed via de berm het water in.



Het slachtoffer raakte gewond. Over zijn verwondingen is niets bekend. De auto was total loss. De weg is enige tijd afgesloten voor het verkeer.

