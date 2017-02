Herinneringscentrum Westerbork zoekt vertellers en jonge acteurs

Herinneringscentrum Kamp Westerbork is op zoek naar vertellers en jonge acteurs, voor een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog.

De voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met Theater na de Dam en op 4 en 5 mei gespeeld op het terrein van Kamp Westerbork. De verhalen van mensen die de oorlog zelf meegemaakt hebben staan centraal.Jongeren tussen de 12 en 25 jaar die belangstelling hebben om mee te spelen kunnen zich aanmelden via info@kampwesterbork.nl. Ervaring is niet vereist.Mensen uit de regio, die willen vertellen wat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, gehoord of gezien kunnen zich via hetzelfde mailadres melden.