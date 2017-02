Groninger vrijgesproken van moderne drugshandel met bitcoins

(Foto: RTV Noord)

Een 37-jarige Stadjer is vrijgesproken van 'ultramoderne drugshandel', maar moet wel een celstraf uitzitten van acht maanden waarvan drie voorwaardelijk.

Hij kreeg de straf voor bezit van harddrugs en voor een diefstal in een bouwmarkt. De officier had twee weken geleden vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk geëist.



Drugshandel

Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man in drugs handelde, waarbij bestellingen werden betaald met bitcoins, een digitaal betaalmiddel buiten de bank om.De digitale drugs- bestellingen werd volgens het openbaar ministerie verhandeld met een betalingsverkeer dat niet direct zichtbaar is, en daarom geliefd bij criminelen.



3500 euro aan contant geld

Begin 2015 kwam de Stadjer via een anonieme tip in beeld. In zijn woning werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen, in vele vormen en maten. Ook lag 3500 euro aan contant geld in het huis van de Stadjer. De drugs waren voor eigen gebruik, verklaarde hij daarover.

