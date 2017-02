Pekelders aan zet bij herinrichting dorpshart Oude Pekela

(Foto: Jos Schuurman)

De inwoners van Oude Pekela mogen ideeën indienen om het dorpscentrum van nieuw elan te voorzien. Wel is er een aantal voorwaarden aan die plannen verbonden, zegt wethouder Hennie Hemmes van de gemeente Pekela.

Zo moet het winkelcentrum vierkante meters inleveren, en is er een beperkt budget beschikbaar voor de plannen. Want alhoewel er ruim vijf miljoen euro op de plank ligt voor de herinrichting van Oude Pekela, gaat een deel van het geld al op aan de aankoop en sloop van overbodige en vervallen panden.



Met plezier vertoeven

'We willen bijvoorbeeld het gebied tussen het gemeentehuis en de Wedderklap gaan veranderen', aldus Hemmes. 'Dat moet zo gaan gebeuren zodat Pekelders er weer met plezier vertoeven. Ook komen er misschien nieuwe woningen, maar het woord is vooral aan de inwoners van Oude Pekela.'



Terras aan het water

De eerste plannen hebben direct omwonenden tijdens een besloten bijeenkomst al kenbaar gemaakt. 'Dan moet je denken aan de wens voor een mooi plekje, bijvoorbeeld een terras aan het water.'



Inwoners, ondernemers en verenigingen kunnen hun plannen tijdens vier bijeenkomsten in Pekela bekendmaken. De eerste bijeenkomst is maandag 13 februari in MFC De Binding in Oude Pekela.

Door: RTV Noord Correctie melden