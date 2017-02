Algen in de Eemshaven groeien als kool

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma) (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Op een stuk land naast de Eemscentrale in de Eemshaven komen de borrelende geluiden je van alle kanten tegemoet. Als je met je ogen dicht luistert waan je je er in een onderwater-film van Jacques Cousteau. Maar toch sta je gewoon met beide benen op de grond.

Algensoep

Op dit terrein hebben het bedrijf Omega Green en eigenaar Engie van de Eemscentrale een grootschalige proef met algenteelt opgezet. Het borrelende geluid komt uit lange kunststof zakken waarin een groene algensoep zit.



'Klaar voor de markt'

'We hebben hier grootschalige algenteelt ontwikkeld', zegt Monique Schoondorp van Omgega Green. 'Dat deden we een bijdrage uit het Waddenfonds en met medewerking van Engie. Dit is het resultaat en wat ons betreft is de teelt klaar voor de markt.'



'Algen zijn gek op CO2-gas'

'De zakken liggen in een hoek van twee graden waardoor het CO2-gas dat aan de ene kant naar binnen wordt gepompt zich een weg naar boven kan borrelen. De algen zijn gek op het CO2-gas, dat ze nodig hebben om te groeien. Behalve het gas worden er ook voedingstoffen naar binnen gepompt.'



Landbouwgewas van de toekomst?

'Naar ons idee zouden algen een nieuw landbouwgewas kunnen worden', vervolgt Schoondorp. 'Het kan rechtstreeks CO2 uit schoorsteenpijpen opnemen en dat maakt het uniek.'



'Grondstof voor de toekomst'

Ze noemt de algen 'een grondstof voor de toekomst'. Die claim lijkt terecht, want algen bevatten onder meer anto-oxidanten, omega-vetzuren, eiwitten, mineralen en vitaminen. Ook zouden er op termijn chemicalien en brandstof gemaakt kunnen worden uit het groene goedje.



Rookgasleiding

Omega Green is klaar met de ontwikkeling van de algenteelt en werkt nu aan een plan voor grootschalige algenteelt. Om die teelt mogelijk te maken moet er in de Eemshaven of Delfzijl een rookgasleiding worden aangelegd, waarin bedrijven hun CO2 kwijt kunnen. Door ook de restwarmte van die bedrijven te gebruiken kunnen er dan op grote schaal algen worden geteeld.



Hoge opbrengst

'Wij hebben berekend dat je tussen de twee en vier hectare moet hebben om een rendabele business te runnen', zegt Schoondorp. Omdat er ruimte genoeg is, gaat Omega Green op zoek naar mensen die algenboer willen worden. 'De opbrengst aan droge stof is heel hoog, per hectare wel tien keer zo veel als andere gewassen.'



Uitdaging

Maar is de markt wel klaar voor algen? Die worden toch nog vaak in verband gebracht met een groene, slijmerige, stinkende smurrie? Schoondorp erkent dat het moeite gaat kosten dat beeld bij te stellen. 'Dat is onze grootste uitdaging op dit moment.'

Door: RTV Noord Correctie melden