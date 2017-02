Politie zoekt beelden mishandeling

(Foto: De Vries Media)

De politie is op zoek naar foto's of filmpjes van een mishandeling in Appingedam, zaterdagnacht. Daarbij werd een 24-jarig lid van motorclub Satudarah opgepakt.





De politie vraagt het publiek nu om hulp, om zo een beter beeld te krijgen van de gebeurtenissen zaterdagnacht.







Lees ook: Satudarah-lid opgepakt na mishandeling De 24-jarige man werd net als twee Damsters van 20 en 24 gearresteerd na een vechtpartij in een café aan de Wijkstraat in Appingedam. Het Satudarah-lid verzette zich hevig toen hij werd opgepakt, waardoor de politie pepperspray moest inzetten.De politie vraagt het publiek nu om hulp, om zo een beter beeld te krijgen van de gebeurtenissen zaterdagnacht.

Door: RTV Noord Correctie melden