Top Gear-gek Niels Godron gaat samenwerken met zijn idolen Clarkson, Hammond en May

(Foto: Niels Godron)

Eeldenaar Niels Godron mag gaan werken met zijn drie grote idolen: Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Niet gek als je bedenkt dat hij tot vorig jaar, net als 350 miljoen anderen, nog gewoon vanaf de bank naar Top Gear keek, meldt RTV Drenthe.

De makers van het nieuwe autoprogramma The Grand Tour lanceerden ook het autoplatform DriveTribe. Op dit sociale netwerk voor autoliefhebbers werd een wedstrijd uitgeschreven: de 'tribe-leiders' die binnen een maand de meeste volgers en 'likes' konden verzamelen, zouden een samenwerking met de mannen winnen. Godron was een van de vijf gelukkigen.



Champagne om te vieren

'Het is een droom die uitkomt. Toen ik zag dat ze een wedstrijd hadden uitgeschreven, heb ik al mijn energie erin gestoken. Begin januari kreeg ik bericht dat ik een van de winnaars was', vertelt Niels Godron enthousiast.



'Ik heb toen een fles champagne opengetrokken, want zoiets moet je vieren!'



Vooroorlogse auto's

Op welke termijn hij gaat samenwerken met zijn helden weet hij nog niet. 'Ik heb een paar ideeën ingebracht en nu moeten we even afwachten wat ze daar mee gaan doen.'



Ideeën heeft de Eeldenaar genoeg: 'Ik wil het liefst die drie mannen met elkaar iets laten doen. Ik ben zelf erg van de vooroorlogse auto's, ik zou me iets kunnen voorstellen bij vooroorlogse auto's en die mannen.'



Naar Londen

De kans dat ze in onze regio iets gaan doen, acht Godron klein: 'Ik denk eerder dat ik mijn Engels op moet poetsen en naar Londen mag komen. Ik laat alles maar over me heen komen.'

Door: RTV Noord Correctie melden