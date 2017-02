Musselkanaalster krijgt celstraf na ernstig ongeval

Een 41-jarige inwoner van Musselkanaal is veroordeeld tot zes maanden cel, omdat hij een ongeval veroorzaakte waarbij drie mensen (onder wie hijzelf) gewond raakten.

Drie maanden van de straf zijn voorwaardelijk. Ook moet de man zijn rijbewijs voor drie jaar inleveren. De Musselkanaalster heeft zich schuldig gemaakt aan zeer onvoorzichtig rijgedrag.Het ongeluk gebeurde op het Tweede Boerendiep in Musselkanaal in mei 2015 . De wagen raakte bij hoge snelheid van de weg en botste tegen een boom.Bij het ongeval raakten zowel de 41-jarige automobilist als een passagier zwaargewond. Een andere passagier kroop met lichtere verwondingen uit een sloot. De bestuurder had te veel gedronken.De zaak bleef lang onbehandeld. Mede daarom eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden nog een werkstraf van 240 uur en drie maanden geheel voorwaardelijke celstraf.De rechtbank besliste echter anders.