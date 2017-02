Sluiting gevangenissen leidt opnieuw tot onrust in Veenhuizen

Onder het gevangenispersoneel in Veenhuizen is opnieuw onrust ontstaan over een dreigende sluiting. Een nota van de hoofddirectie van het Gevangeniswezen is de aanleiding.

Het Gevangeniswezen stelt dat de forse leegstand in de Nederlandse gevangenissen een probleem blijft en dat sluiting van cellencomplexen niet kan worden voorkomen, meldt RTV Drenthe Vorig jaar kwam het scenario van een mogelijke sluiting van Veenhuizen ook al op tafel, maar in juni bleek dat de poort toch open kon blijven. Nu komt sluiting mogelijk opnieuw in beeld.'Het wordt in elk geval weer opgevoerd als mogelijkheid', zegt voorzitter Karin Landman van de ondernemingsraad van Veenhuizen tegen RTV Drenthe. 'Ze noemen wat opties in die ambtelijke nota. En een van de opties is het plan wat er eerder was, en dat is sluiting van cellencomplexen. Ook de optie 'niets doen' komt voorbij. Maar iedereen weet dat niets doen niet echt reëel is.'