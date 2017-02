Ronald vlogt met Tilly Wolf uit Veendam

(Foto: RTV Noord)

Tilly Wolf is in korte tijd wereldberoemd geworden in Veendam. Hoe ze dat voor elkaar krijgt? Door te vloggen op Instagram.

Tilly heeft op de social netwerksite honderden volgers, merendeel jongeren. Waarom ze Tilly volgen? 'Omdat ze hele leuke filmpjes maakt.'



De filmpjes gaan overigens allemaal over het leven van Tilly. 'En daarin ben ik gewoon mezelf.'



Ronald regelde een ontmoeting met Tilly. En dat leverde uiteraard een vlog op…

