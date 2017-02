Wildlands krijgt nieuwe, oude neushoorn

Dierenpark Wildlands in Emmen heeft een nieuwe, oude neushoorn gekregen. Maandagmorgen mocht het vrouwelijke dier samen met andere dieren voor het eerst naar buiten.

Het 32-jarige dier is van belang voor het sociale leven van de neushoorns in het park. In het wild leven witte neushoorns in groepen van meerdere vrouwen. Tot nu toe waren er alleen één vrouwtje en mannetje.De nieuwe neushoorn is wat ouder dan de rest. Volgens het dierenpark is ze duidelijk de meerdere van de groep. Omdat ze al op leeftijd is, krijgt ze waarschijnlijk geen jongen meer. In het verleden was ze al eens moeder.Hoe de neushoorn heet, is onbekend. Wildlands maakt de namen van dieren niet meer bekend, om bezoekers een echte safaribeleving te geven.In december werd een neushoornvrouwtje dood gevonden in het dierenpark. Dat vrouwtje werd 44-jaar oud.