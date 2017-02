Hans Nijland zat zelf ook met kromme tenen op tribune: 'Het moet attractiever'

FC Groningen-directeur Hans Nijland trekt zich de kritiek van supporters op het spel van de FC erg aan.

Na de wedstrijd tegen Excelsior zaterdagavond klaagden de toeschouwers steen en been. Het werd in een slechte wedstrijd 1-1. Niet alleen in het stadion, maar ook op de sociale media morden de supporters.Nijland vindt dit begrijpelijk: 'Ik heb zelf ook met kromme tenen op de tribune gezeten. Een gelijkspel tegen Excelsior is niet goed. Een club als Groningen moet de play-offs halen. Maar wat we het allerbelangrijkste vinden is dat we vermaak bieden en attractief voetbal spelen, en dat gebeurt te weinig', stelt de FC-directeur.De nadrukkelijke afwezigheid van de Groningen Fanatics, de groepering die zichzelf heeft opgeheven na de diefstal van haar belangrijkste spandoek door Heerenveen-supporters, maakte de sfeer er bovendien niet beter op, stelde Nijland vast.'Wij zijn elkaar best wel eens in de haren gevlogen, maar de Fanatics zorgden met hun gezang en trommels altijd voor een geweldige sfeer in het stadion. Ik hoop dat zich snel een nieuwe groepering aandient, die dit voortzet of overneemt.'Nijland heeft maandagochtend meteen overleg gehad met de technische staf, zoals overigens elke maandag.'Ik heb tegen onze trainers gezegd dat ik in de eerstkomende thuiswedstrijd tegen FC Utrecht liever een 5-6 nederlaag zie, dan een saaie overwinning. Dat zegt in mijn geval heel wat.'Volgens Nijland trekken de technische staf en de spelers zich de kritiek ook zeer aan.Hoe het tij te keren, is volgens de FC-directeur een lastige vraag. 'Los van het feit dat ik niet geloof in winterse transfers, is de transfermarkt nu ook dicht. Het is aan de staf en spelers om de komende maanden te laten zien dat het anders kan. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze groep meer moeten én kunnen laten zien dan nu het geval is.'Nijland wanhoopt in elk geval niet. 'En laten we vooral ook niet doen alsof het allemaal slecht is. Na de winterstop zijn we nog altijd ongeslagen. Maar ik ben het met iedereen eens: het moet beter en attractiever.'