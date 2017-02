'Leg maar eens uit wat het is om altijd bang te zijn'

Narda Akkermans (Foto: RTV Noord)

Een op de vijf mensen in Nederland heeft last van angst-of dwangklachten. Een lotgenotengroep van de Angst Dwang en Fobie stichting moet de Groningers met deze klachten helpen.

De klachten kunnen uiteenlopen van heftige paniekaanvallen tot het twintig keer checken of het gas wel uit is.



Narda Akkermans uit Winschoten begeleidt de lotgenotengroep en heeft zelf ervaring met angstklachten. Ze heeft jarenlang last gehad van paniekaanvallen. 'Gewoon thuis op de bank. Dan ga ik trillen, overgeven, word ik duizelig en krijg ik nare gedachten.' De aanvallen konden uren duren. 'Ik zei dan maar dat ik griep had, dat begrepen mensen tenminste.'



'Als de last te groot is trek je het niet meer'

Volgens Akkermans was het evenwicht in haar leven verstoord, waardoor het misging. 'Het komt door mijn echtscheiding en andere negatieve dingen in mijn leven. Iedereen heeft een bepaalde draaglast en draagkracht. Als de last te groot is trek je het niet meer.'



'Niemand begrijpt het'

Volgens Akkermans kunnen lotgenoten veel aan elkaar hebben, vooral herkenning. 'Want leg het maar eens uit aan anderen, niemand begrijpt het. Hoe ga je bijvoorbeeld om met familie en je werk? Wat vertel je? Je voelt je in een hoekje gezet.' De klachten zouden al minder kunnen worden door het besef dat ze niet de enigen zijn die zich zo voelen.



'De angst is altijd latent aanwezig'

Akkermans volgde zelf cognitieve gedragstherapie en slikte medicijnen. Dat heeft geholpen. 'Maar de angst is altijd latent aanwezig. Als er vier beren op de weg te zien zijn, dan zie ik ze.'



De lotgenotengroep moet eind februari starten. Er is nog plek.

