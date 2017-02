Eerste Lifelines-baby Olaf is geboren

Voor het eerst is er een baby geboren binnen het onderzoek Lifelines. Baby Olaf zag op 25 januari het levenslicht.

Lifelines, het langlopende bevolkingsonderzoek van het UMCG naar chronische ziekten, volgt op dit moment honderd zwangere vrouwen en hun kroost. Hieruit moet blijken of ziektes al in de buik ontstaan. Dit speciale onderzoek,, ging in oktober van start De kinderen worden gevolgd vanaf het moment dat ze een foetus van drie maanden zijn totdat ze een baby zijn van een jaar oud. Lifelines hoopt de kinderen langer te kunnen volgen, maar daar is op dit moment geen geld voor.Naast de baby, wordt ook de gezondheid van de moeder in kaart gebracht. Die deden al mee aan Lifelines. Het onderzoeksprogramma moet uiteindelijk 1.500 zwangere vrouwen en hun baby's onderzoeken.Het gehele onderzoeksprogramma Lifelines kampt overigens nog steeds met geldgebrek. Het is nog niet gelukt om genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de reguliere onderzoeksronde van 2019. Alle deelnemers moeten elke vijf jaar gescreend worden.