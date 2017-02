Opnamebeperking UMCG door darmbacterie duurt voort

Het aantal patiënten bij wie de besmettelijke darmbacterie VRE is geconstateerd in het UMCG in Groningen is opgelopen naar vijfendertig. Dat laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Het gaat nog altijd om een aantal dat in de lijn der verwachting ligt; omdat er meer mensen worden getest blijven er nieuwe gevallen opduiken. Inmiddels gaat het ook om patiënten op andere afdelingen dan het hartcentrum.Voor het ziekenhuis geldt een gedeeltelijke opnamestop. Dit komt doordat besmette patiënten in isolatie liggen, waardoor er minder plek is op verpleegafdelingen. Verder is het personeel druk met onder meer het screenen van patiënten; ook daardoor zijn niet alle bedden te gebruiken.De opnamestop geldt niet voor Kindergeneeskunde, het Universitair Centrum Psychiatrie en de Spoedeisende Hulp. Ook de patiënten die complexe academische zorg nodig hebben, kunnen wel in het UMCG terecht.Omliggende ziekenhuizen merken geen grote toename van het aantal patiënten door de opnamebeperking van het UMCG. Het Martini Ziekenhuis laat weten dat het druk is, maar dat die drukte niet toe te schrijven is aan de situatie in het UMCG. Ook voor de uitbraak van de bacterie was het al druk, mogelijk mede door de griepgolf.Ommelander Ziekenhuis Groningen in Winschoten en Delfzijl heeft enkele gevallen van het UMCG gekregen; het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal niet.De VRE-bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar de bacterie kan tot infecties leiden bij ernstig zieke mensen. Sinds de eerste besmetting controleert het UMCG iedereen die met de patiënt in aanraking is geweest. Ook mensen die door dezelfde zorgverleners zijn behandeld, worden gescreend.