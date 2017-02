Telecomtak bedrijf Henk Koop in handen van Chinezen

(Foto: Linx Telecom)

De Groningse zakenman Henk Koop verkoopt het telecomonderdeel van het bedrijf Linx aan de Chinese onderneming Citic Telecom CPC. Koop is samen met Cor Boonstra grootaandeelhouder van Linx, gevestigd in Amsterdam.

Het Financieele Dagblad publiceerde maandagochtend het bericht dat door Linx wordt bevestigd.



Linx stoot de telecomtak af omdat het wil uitbreiden met zijn cloud- en data-activiteiten. Het Chinese Citic wil het Oost-Europese netwerk van Linx gebruiken om het data- en telecomverkeer tussen Azië en West-Europa te verbinden. Bijvoorbeeld om de Chinese webwinkel Alibaba makkelijker toegang te geven tot de Europese consumenten. Citic heeft al een reeks telecomnetwerken in bezit in Azië en Oost-Europa. Linx krijgt via de verkoop op zijn beurt via Citic toegang tot de Chinese markt.



Heiko Koop aan het roer

Linx, dat geleid wordt door Heiko Koop, een neef van Henk Koop bezit datacenters in Warschau, Sint Petersburg en Moskou.



Uiteenspatten interbubble

Henk Koop is na de bouwfraudeaffaire onder meer actief geworden in de sector van datacenters en telecom. Zijn bedrijf Linx werd groot door na het uiteenspatten van de internetbubble telecombedrijven in Oost-Europa te kopen. Koop en Boonstra hebben samen veertig procent van de aandelen in Linx. Wat Koop heeft verdiend aan de verkoop wordt niet bekend gemaakt.

Door: RTV Noord Correctie melden