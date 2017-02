Proef met verhogen waterpeil Lauwersmeer jaar uitgesteld

De provincie stelt de proef om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk te verhogen een jaar uit.

Bij die proef wordt het peil in het voorjaar gedurende zes weken zo'n halve meter verhoogd om de vorming van riet mogelijk te maken. De boeren waren altijd tegen die maatregel omdat ze bang zijn voor verzilting van hun land en ook vrezen ze overstromingen.Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer is tot het uitstel besloten omdat er te weinig tijd was om de proef voor dit jaar 'goed in te regelen'.De proef met het verhogen van het waterpeil vindt nu in 2018 en 2019 plaats. 'Het jaar uitstel geeft ons bovendien de kans om extra onderzoek te doen om de angst voor verzilting weg te nemen.'Staghouwer zegt dat de voorbereidingen voor de proef gewoon doorgaan. Zo worden er de komende tijd alvast peilbuizen en vispassages aangelegd.