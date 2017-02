'Volwaardige bussluis moet ongelukken voorkomen'

(Foto: Google Street View)

De bussluis op het Damsterdiep in Groningen is onveilig. Dat zeggen het CDA en de Stadspartij. Ze willen dat de bussluis wordt aangepast.

Omwonenden zien volgens de twee partijen elke dag bijna-ongelukken gebeuren, doordat fietsers, busjes, vrachtwagens en taxi's ook van de bussluis gebruik maken.



Onduidelijke situatie

Pal voor het kantoor van Nijestee mogen alleen bussen rijden, maar fietsers en automobilisten kunnen er wel komen. De situatie is volgens beide partijen onduidelijk.



Te groot risico

Door een wijziging in de dienstregeling zou het aantal bussen dat op werkdagen voor Nijestee langsrijdt omhoog gaan van 137 naar bijna tweehonderd. Stadspartij en CDA vinden het risico op ongelukken daarmee te veel toenemen. Ook vrezen ze dat omwonenden meer geluidshinder ondervinden.



Volwaardige bussluis?

In schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders vragen ze of er mogelijkheden zijn een volwaardige bussluis aan te leggen.

Door: RTV Noord Correctie melden