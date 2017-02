Brand bij kunststofbedrijf Polytech; personeel in veiligheid (update)

(Foto: Huisman Media)

Bij kunststofverwerker Polytech aan de Nijverheidslaan in Musselkanaal heeft maandagavond brand gewoed.

De twee personeelsleden die nog in het pand waren, wisten op tijd uit het gebouw te komen.



Ontstaan in meterkast

Het vuur ontstond in de meterkast en was volgens eerste berichten uitslaand. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. Door snel ingrijpen wist de brandweer bovendien erger te voorkomen. In het bedrijfspand stond volgens de brandweer veel rook.



Rond kwart voor zeven kon de brandweer het sein brand meester geven.

Door: RTV Noord Correctie melden