Raad van State hekelt besluit uitbreiding gasopslag Langelo

De gasopslag van de NAM in Langelo (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Raad van State uitte maandag kritiek op minister Kamp van Economische Zaken (EZ) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Zij gaven de NAM groen licht voor uitbreiding van de ondergrondse gasopslag in Langelo.

De hoogste rechter van Nederland viel erover dat Kamp niets lijkt te hebben gedaan met de twijfels van de onafhankelijke Technische Commissie Bodembevingen (TCBB). 'Dat is niet zomaar een commissie', merkte de Raad van State op.



Bezwaar door Leek

De gemeentebesturen van Leek en Noordenveld vochten in Den Haag de wijziging aan van het Opslagplan Norg waarbij de druk in de gasopslag mag worden verhoogd. Er moet zeven miljard kubieke meter gas in voor piekmomenten in de vraag.



De gasopslag ligt onder grondgebied van de twee gemeenten. Die vinden dat EZ eerst onderzoek moet doen naar de kans op trillingen en bevingen. Inwoners maken zich zorgen over mogelijke schade aan huizen en bedrijfsgebouwen.



Eerst proef

De TCBB had in 2015 te weinig tijd om zich goed te verdiepen in de gevolgen van drukverandering. De onafhankelijke commissie adviseerde EZ en de NAM daarom te beginnen met een proef van een jaar.



De commissie wilde ook dat EZ de gassnelheid bij het vullen en leeghalen van de opslag vastlegde. Verder werd geadviseerd geofoons voor de alarmering te plaatsen op twee tot drie kilometer diepte.



Geen geofoons en Veiligheidsplan

Maandag in Den Haag bleek dat EZ voor de gassnelheid te rade is gegaan bij de NAM zelf. De diepe geofoons zijn niet geplaatst. Daarover is de TCBB niet ingelicht. Ook is EZ niet ingegaan op de proefperiode van een jaar. Dat jaar is inmiddels voorbij. Daar is een evaluatierapport van.



Uit het dossier van de zaak blijkt niet of dit evaluatierapport ook naar de TCBB is gestuurd. Er is ook nog geen Veiligheidsplan gemaakt.



'Geen schadelijke gevolgen'

Volgens EZ, NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft de drukverhoging in de gasopslag geen schadelijke gevolgen. Langelo is een stabiel veld met een dikke vloeibare zoutlaag erop.



De afgelopen zestien jaar is er niets gebeurd terwijl de druk wel eens net zo hoog is geweest als nu wordt toegestaan, zegt de NAM. In 1999 was er wel een bodembeweging.



Volgens Leek en Noordenveld kan de drukverhoging in 2015 niet zomaar veilig bevonden worden, terwijl er in 2014 nog in rapporten stond dat bevingen niet kunnen worden uitgesloten.



Nieuwe verhoging op komst

De NAM heeft overigens alweer een nieuwe verhoging van de gasdruk aangekondigd.



De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden