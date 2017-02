Oeps! Vergeten bootje bedolven onder puin ingestorte schuur Kolham

'Maarten, haal jij die sloep nog op?' Twee jaar lang lag het bootje van Hanneke, Steven en Maarten in een boerderij. Al die tijd lag hij te wachten om te worden opgehaald. Maar de drie vrienden kwamen er niet aan toe.

Vrijdagavond stort de boerderij aan de Hoofdweg in Kolham plotseling in. Een vriendin stuurt Hanneke het bericht door. Dan ontdekt Hanneke op de eerste foto's het geliefde blauw-witte bootje onder het puin. 'Jammer', zegt ze. 'We hadden leuke herinneringen aan dat bootje.'Maarten, die het bootje zou ophalen, weet nog niet van het verlies. 'Hij werkt op een booreiland en we kunnen hem niet bereiken', zegt Hanneke. 'We moeten hem vertellen dat we voorlopig niet meer kunnen varen.'Lang heeft Hanneke niet getreurd. 'We begonnen gelijk te grappen op WhatsApp. Iemand zei al: 'Al die ellende in de wereld, en nou dit nog!', lacht ze.Varen zit er voorlopig niet meer in. 'Ik denk dat we maar een ander bootje moeten zoeken', besluit Hanneke.