Haaienbassin oude dierenpark gaat open voor duikers

In het haaienbassin van het oude Dierenpark Emmen zwemmen vanaf de zomer onder meer snoeken, baarzen en voorns rond.

Het aquarium wordt namelijk ingericht als bassin voor duikers in en rond Nederland. 'Wij willen graag laten zien dat Nederland een mooi land is om te duiken', zegt projectleider Johan Boers tegen RTV Drenthe . Het bassin wordt gevuld met zoet en koud water om de Nederlandse wateren na te bootsen.Boers wil dat iedereen kan meegenieten van het bassin. 'De deur staat altijd open. We willen dat zo veel mogelijk mensen komen kijken.'Ook hoeven duikers volgens hem niet diep in de buidel te tasten om het bassin in te gaan. 'Het moet betaalbaar blijven. Duiken is best een dure sport. We willen het bedrag zo laag mogelijk houden, zeker onder de vijftig euro.'Boers hoopt dat het bassin in juni of juli klaar is. 'Maar we leggen onszelf geen druk op. Als het augustus wordt, hoor je ons ook niet klagen. Het moet gewoon goed zijn.'