Organisatie van Hans Alders groeit door

Het personeelsbestand van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is vorig jaar gegroeid. De organisatie van Hans Alders is inmiddels goed voor 137 arbeidsplaatsen. Dat waren er vorig jaar nog zo'n honderd.

Daarvan zit het grootste deel op het hoofdkantoor in Groningen en de versterkingspunten in het aardbevingsgebied. De vestiging in Den Haag is goed voor zeventien banen. Deze cijfers komen uit het kwartaalverslag van de NCG.De Nationaal Coördinator heeft de komende jaren voor de eigen organisatie elk jaar een kleine negentien miljoen euro te besteden. Dat geld komt van het ministerie van Economische Zaken.In totaal heeft de Rijksoverheid inmiddels ruim een miljard euro uitgegeven aan allerlei maatregelen in verband met de problemen door de gaswinning in Groningen. Volgens Nationaal Coördinator Hans Alders is dat bij lange niet genoeg. 'We gaan op weg naar twee miljard.' Nationaal Coördinator Hans Alders mag 83 miljoen euro uitgeven (2015)