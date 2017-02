Raad Veendam dubt over herindeling met Pekela en Stadskanaal

(Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Ze zijn er nog niet uit in Veendam, de acht raadsfracties in de Veendammer raad. Een informerende raadsvergadering over de herindeling roept voor de partijen meer vragen dan antwoorden op.

Alleen de coalitiepartijen CDA en D66 tonen zich voorstander van een herindeling met Pekela en Stadskanaal. De oppositiepartijen SP en VUK laten weten tegen een herindeling te zullen stemmen.



Kritische vragen

GemeenteBelangen Veendam, de grootste partij met zes zetels, lijkt de sleutel in handen te hebben. Tijdens de informerende raad stelt fractievoorzitter Christel Knot dan ook meerdere kritische vragen aan adviesbureau Berenschot. Dit bureau heeft een rapport geschreven waarin de voor- en nadelen voor Veendam, Pekela en Stadskanaal zijn opgenomen wanneer ze met elkaar zullen samengaan.



De partij wil weten welke concrete voordelen de herindeling heeft: 'Veendam is meer op Groningen gericht, Stadskanaal op Emmen.'



De VVD, ChristenUnie en Partij van de Arbeid hebben ook hun vragen bij de herindeling, al lijkt de PvdA naar een 'ja' te neigen. De eenmansfracties van de VVD en de ChristenUnie zijn nog niet zover.



Wat doen Pekela en Knoal?

Veendam dubt nog, en is in afwachting van Pekela en Stadskanaal hoe de partijen daar tegen de herindeling aankijken. Dinsdag vergadert de raad van Pekela over het rapport van Berenschot, woensdag doen de raadsleden van Stadskanaal er hun zegje over.



De drie raden besluiten uiteindelijk tegelijkertijd op dinsdag 28 februari of ze instemmen met een herindeling.

