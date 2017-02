Helikopter vliegt vanaf dinsdag boven Drentsche Aa-gebied

Met een helikopter wordt vanaf dinsdag onderzoek gedaan naar de bodem in het Drentsche Aa-gebied. Acht dagen lang vliegt een helikopter van het Deense bedrijf SkyTEM af en aan.

'We doen dit project omdat we graag willen weten hoe de bodem er uitziet. Dat is van belang voor het grondwaterbeheer', zegt de Drentse gedeputeerde Cees Bijl tegen RTV Drenthe . 'We willen de regen die valt graag zo lang mogelijk vasthouden in de grond.'Onder de helikopter hangt een frame van ongeveer 15 bij 30 meter. Door middel van elektromagnetische metingen wordt bepaald waar klei, zand en veenlagen voorkomen. Het apparaat kan daarbij tot wel 100 meter diep in de bodem kijken.'Dat frame heeft apparatuur bij zich die via straling de grond meet. Als de mensen de helikopter zien, zien mensen het frame eronder hangen. Het is een groot ding', vertelt Bijl. Hij verwacht dat het vee weinig last heeft van de helikopter. 'Schapen en koeien doen er niet zoveel mee. Paarden kunnen er wel op reageren.'Dinsdag vliegt de helikopter over het noordelijk deel van het Drentsche Aa-gebied, het gebied ten zuiden van Tynaarlo en Zuidlaren.De helikopter vliegt daarbij in banen over het gebied. Behalve in het Drentsche Aa-gebied worden ook metingen verricht in een deel van het Hunzedal.De Drentsche Aa is van groot belang voor de drinkwatervoorziening van de stad Groningen.